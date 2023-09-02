«الكهرباء»: تجهيز محطة المستشفى التعليمي الخمس بخلايا جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تجهيز مشروع محطة تحويل المستشفى التعليمي الخمس جهد «11/30 ك.ف» بخلايا جديدة؛ لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتخفيف الأحمال على بعض محطات التحويل.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن محطة تحويل المستشفى التعليمي الخمس جرى تشغيلها وشحنها بجهود إدارة مشروعات توزيع المرقب وشبكات الجهد المتوسط المرقب.

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وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود شركة الكهرباء لتحسين مستوى أداء الشبكة ورفع كفاءتها في مناطق عدة.

وفي وقت سابق، أجرى فنيو شركة الكهرباء أعمال صيانة لخطوط جهد 66 كيلو فولت داخل محطة «خزان القرضابية» في مدينة سرت، كما تمكنوا من تشغيل ثلاثة مخارج 11 كيلو فولت من محـطة «مجمع الملاعب» جهد 11/30 كيلو فولت في مدينة زليتن.

من تجهيز محطة المستشفى التعليمي الخمس بخلايا جديدة، 2 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من تجهيز محطة المستشفى التعليمي الخمس بخلايا جديدة، 2 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)