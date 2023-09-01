سقوط أبراج كهرباء في أوباري جراء عواصف رملية شديدة

القاهرة - بوابة الوسط

تسببت تقلبات جوية مصحوبة بعواصف رملية شديدة في سقوط أبراج كهرباء بمنطقة أوباري، على ما أعلنت، اليوم الجمعة، الشركة العامة للكهرباء.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن تقلبات جوية تأثرت بها مناطق عدة بالجنوب الغربي، صاحبتها عواصف رملية شديدة، أدت إلى سقوط أبراج نقل الطاقة لخط «66 ك ف إيراون» في منطقة أوباري.

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أدى ذلك إلى فقدان تغذية مناطق أوباري ومحطة التوليد الغازية «220 ك ف»، وتعمل شركة الكهرباء حاليا علي إنشاء خط موقت، لتغذية المناطق، مع العمل علي تركيب أبراج جديدة بدل المنهارة.

سقوط أبراج كهرباء في أوباري جراء العواصف الرملية، 1 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

سقوط أبراج كهرباء في أوباري جراء العواصف الرملية، 1 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

سقوط أبراج كهرباء في أوباري جراء العواصف الرملية، 1 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

سقوط أبراج كهرباء في أوباري جراء العواصف الرملية، 1 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

سقوط أبراج كهرباء في أوباري جراء العواصف الرملية، 1 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)