حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 1 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة مع فرصة بسيطة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و43 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر على بعض المدن، مع احتمال سقوط أمطار جيدة على زليتن وسرت وبعض مناطق الجبل الغربي، ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ومناطق الدواخل بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا والرياح شرقية تتحول غدًا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية وتصل على أجدابيا 37 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق خاصة غدامس، مع احتمال سقوط زخات من المطر تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.