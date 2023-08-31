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شركة الكهرباء ترسل تجهيزات لإصلاح أعطال الشبكة في القريات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 08:57 صباحا
شركة الكهرباء ترسل تجهيزات لإصلاح أعطال الشبكة في القريات
إرسال شحنة أسلاك لإصلاح أعطال الكهرباء في القريات، 30 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء توفير تجهيزات لإصلاح أعطال الشبكة في القريات وإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة، بعد تضررها جرّاء موجة الطقس السيئ خلال الأيام الماضية.

وأرسلت الشركة شحنات تضم محولات بقدرات مختلفة وأعمدة خشبية وكوابل وأسلاك كهربائية، لإصلاح أعطال الشبكة بعد سقوط عدد من الأبراج وخروج خطوط نقل الطاقة «جهد 66» عن الخدمة، بحسب بيان منشور عبر صفحة الشركة العامة على «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

يشار إلى أن القريات تعرضت إلى موجة أمطار غزيرة، تحولت إلى سيول وعواصف أدت إلى تضرر الشبكة، وفق البيان.

-«الكهرباء»: صيانة أبراج الاستقبال في درنة والبيضاء وشحات
-تركيب مولد لشحن خط كهرباء تعطل جراء الأمطار في القريات

صيانة أبراج الاستقبال
أعلنت شركة الكهرباء إجراء أعمال غسل خروجات وأبراج الاستقبال لدوائر «البيضاء ودرنة وشحات»، جهد«220 ك ف».

وقالت إن أعمال الصيانة للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية في مناطق عدة، وتجنبا للفصولات التي قد تحدث، موضحة أن أعمال غسل أبراج الاستقبال جرت بالتعاون مع هيئة السلامة وقسم السلامة في المحطة البخارية بدرنة.

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