بعد توحيده.. دعم «المركزي» على طاولة محادثات الكبير والنويري

القاهرة - بوابة الوسط

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، صباح اليوم الإثنين، وفدا من مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري الذي أكد «دعم» المصرف ومباركته «جهود توحيده».

وضم الوفد النائبين سالم قنان وعائشة شلابي، حسب منشور مقتضب على حسابات المصرف بمواقع التواصل الاجتماعي.

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«توحيد المركزي»

وأمس الأحد، أعلن المصرف المركزي اجتماع الكبير مع نائبه مرعي رحيل في المقر بطرابلس «كدليل على توحيد المصرف»، فيما أكد الاثنان عودته مؤسسة موحدة، مشيرين إلى استمرار جهود علاج آثار الانقسام.

وأضاف المصرف في بيان، أن الاجتماع عقد «تنفيذا لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجا للجهود التي تبذلها الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد»، مشيرا إلى أن «مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة، والاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام».

فيما بارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح توحيد مصرف ليبيا المركزي الذي جرى إعلانه بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، واصفا ذلك بأنه جاء «بعد جهود وطنية مخلصة».

محافظ المصرف المركز الصديق الكبير يلتقي وفد مجلس النواب، 21 أغسطس 2023 (مصرف ليبيا المركزي على فيسبوك)