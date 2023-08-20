عقيلة صالح يعلق على إعلان توحيد «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط

بارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح توحيد مصرف ليبيا المركزي الذي جرى إعلانه صباح اليوم الأحد بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، واصفا ذلك بأنه جاء «بعد جهود وطنية مخلصة».

ودعا عقيلة صالح «جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ على مصلحة الوطن والمواطن الليبي في أنحاء البلاد كافة»، حسب بيان صادر عن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وفي وقت سابق قال مصرف ليبيا المركزي، إن محافظه الصديق الكبير اجتمع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح في مقر المصرف بطرابلس «كدليل على توحيد مصرف»، فيما أكد الاثنان عودة المصرف المركزي مؤسسة موحدة، مشيرين إلى استمرار جهود علاج آثار الانقسام.

بدوره، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن إعلان توحيد المصرف المركزي «محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة». وكتب الدبيبة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد: «أرحب بإعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه توحيد مؤسسة المصرف».

إقالة الحبري بقرار من مجلس النواب

وفي نوفمبر الماضي، قرر مجلس النواب إقالة نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري من منصبه، وفي اليوم التالي أعلن المجلس تعيين مفتاح رحيل البرعصي مكانه. وقبل رحيله، قال الحبري في أكتوبر الماضي إن الصديق الكبير علق مسار توحيد المصرف من طرف واحد «دون سبب أو مبرر»، مشددًا على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف.

- الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام

وفي 19 فبراير الماضي ناقشت مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي. ووقتها شدد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على ضرورة أن «يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم».