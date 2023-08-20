الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن إعلان مصرف ليبيا المركزي توحيد المصرف «محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة».

وكتب الدبيبة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد: «أرحب بإعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه توحيد مؤسسة المصرف».

ودعا إلى «استمرار جهودهم لمعالجة الإشكالات المترتبة عن الانقسام السابق، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا».

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ومنذ قليل، قال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه الصديق الكبير ونائبه مرعي مفتاح أعلنا «عودة المصرف المركزي مؤسسة موحدة»، مشيرين إلى استمرار جهود علاج آثار الانقسام.

وأضاف المصرف في بيان، اليوم الأحد، أن اجتماع الكبير ومرعي عقد «تنفيذًا لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجًا للجهود التي تبذلها الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد». كما حضره عدد من مدراء الإدارات والمستشارين في مقري المصرف بطرابلس وبنغازي.

وتابع البيان أن المحافظ ونائبه أعلنا أن «مصرف ليبيا المركزي قَدْ عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة، والاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَنْ الانقسام».