«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، تفاصيل طلبات فتح 133 اعتمادًا مستنديًا للشركات خلال الفترة من 10 أغسطس الجاري حتى 16 من الشهر نفسه.

وفتح «المركزي» اعتمادات لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات، والبتروكيماويات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية.

- «المركزي» يفتح اعتمادات مستندية لـ139 شركة خلال أسبوع

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ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم «9/2020»، المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد به «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».