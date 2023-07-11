«المركزي» يفتح اعتمادات مستندية لـ139 شركة خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية لـ139 شركة خلال الفترة من 29 يونيو الماضي حتى الخامس من يوليو الجاري.

وقد فتح «المركزي» اعتمادات لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

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ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم «9/2020»، المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد به «المركزي» عبر صفحته على «فيس بوك».