الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه الصديق الكبير اجتمع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح في مقر المصرف بطرابلس «كدليل على توحيد مصرف»، فيما أكد الاثنان عودة المصرف المركزي مؤسسة موحدة، مشيرين إلى استمرار جهود علاج آثار الانقسام.

وأضاف المصرف في بيان، اليوم الأحد، أن الاجتماع عقد «تنفيذًا لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجًا للجهود التي تبذلها الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد». كما حضره عدد من مدراء الإدارات والمستشارين في مقري المصرف بطرابلس وبنغازي.

وتابع البيان أن المحافظ ونائبه أعلنا أن «مصرف ليبيا المركزي قَدْ عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة، والاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَنْ الانقسام».

إقالة الحبري بقرار من مجلس النواب

وفي نوفمبر الماضي، قرر مجلس النواب إقالة نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري من منصبه، وفي اليوم التالي أعلن المجلس تعيين مفتاح رحيل البرعصي مكانه.

وقبل رحيله، قال الحبري في أكتوبر الماضي إن الصديق الكبير علق مسار توحيد المصرف من طرف واحد «دون سبب أو مبرر»، مشددا على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف.

- الحبري: الكبير علق مسار توحيد «المركزي» من طرف واحد دون مبرر

- حماد والبرعصي يناقشان مساعي توحيد المصرف المركزي وتوفير السيولة وتسهيل المقاصة

- مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا تراجع ملف توحيد وإصلاح المصرف المركزي

- دعوات لإعادة هيكلة المصارف التجارية على هامش مؤتمر المصرف المركزي

وقال الحبري خلال مؤتمر صحفي إن المصرف المركزي بات «شبه ميت ولا يؤدي مهامه على الشكل الأكمل»، مرجعا ذلك إلى إصرار الكبير على «القيادة بمفرده».

مجموعة العمل الاقتصادية تناقش وضع المصرف المركزي

وفي 19 فبراير الماضي، ناقشت مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي.

ووقتها شدد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على ضرورة أن «يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم».

وتابع: «اتفقت مع الرؤساء المشاركين للمجموعة على دعم الجهود الليبية لتحسين إدارة الإيرادات والدعوة إلى طرق محددة للدفع بإصلاحات المصرف».

جانب من اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي مفتاح وعدد من مديري إدارات المصرف في طرابلس وبنغازي، 20 أغسطس 2023 (المصرف)

جانب من اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي مفتاح، طرابلس، 20 أغسطس 2023 (المصرف)

جانب من اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي مفتاح وعدد من مديري إدارات المصرف في طرابلس وبنغازي، 20 أغسطس 2023 (المصرف)

جانب من اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي مفتاح وعدد من مديري إدارات المصرف في طرابلس وبنغازي، 20 أغسطس 2023 (المصرف)