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واشنطن: توحيد المصرف المركزي خطوة حاسمة للاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 09:56 مساء
واشنطن: توحيد المصرف المركزي خطوة حاسمة للاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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رحبت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي من قبل المحافظ في طرابلس الصديق عمر الكبير ونائبه في بنغازي مرعي رحيل، معتبرة إياه «خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا».

وقالت الولايات المتحدة في بيان نشرته سفارتها لدى ليبيا عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «إظهار الوحدة هذا يعد مثالًا مهمًا للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات».

تشجيع أميركي لقيادة المصرف المركزي
وشجعت الولايات المتحدة «قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات ملموسة نحو التكامل للأنظمة المالية وأنظمة الرقابة، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي».

وأعلن الكبير ورحيل ظهر اليوم عقب اجتماع عقداه بحضور مديري الإدارات والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، أن المصرف «قد عاد مؤسسة سيادية موحدة»، مؤكدين استمرارهما في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام، خلال السنوات التسع الماضية.

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وقال المصرف عبر صفحته على «فيسبوك» إن هذا الإجراء يأتي «تنفيذًا لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجًا للجهود المبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، وإيذانًا بتوحيد مصرف ليبيا المركزي».

ترحيب بتوحيد مصرف ليبيا المركزي
ورحب كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بهذا الإعلان عن توحيد المصرف المركزي.

كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «بالإعلان عن الانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي». وأشادت في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت بالمحافظ ونائبه «لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهده المؤسسة الوطنية جراء الانقسام».

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها في «أن تساعد عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة».

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