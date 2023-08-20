ما هو التحدي المقبل بعد إعلان المصرف المركزي «مؤسسة موحدة»؟.. محلل اقتصادي يوضح

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده

قال محلل اقتصادي ليبي إن التحدي المقبل أمام خطوة الإعلان عن عودة المصرف المركزي «مؤسسة موحدة»، التي جرت في وقت سابق اليوم، هو «تنفيذ مشاريع توحيد المركزي، والذهاب نحو استقرار نقدي واقتصادي يشمل تفعيل دور المصارف في الاقتصاد الوطني».

وأشار الباحث والأكاديمي الليبي علي الصلح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى أن «هذه الخطوة تعد من أهم الخطوات الرامية لتعزيز الثقة بين الأطراف، إذ تشكلت العديد من اللجان خلال الفترة الماضية دون جدوى». وفي وقت سابق الأحد، جرى الإعلان عن «عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة» في اجتماع عقده محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي.

ردود أفعال الرئاسي والدبيبة وحماد وعقيلة

وتوالت ردود الأفعال المرحبة بهذه الخطوة، إذ حث المجلس الرئاسي، في بيان اليوم الأحد، إدارة المصرف المركزي على «العمل على معالجة الآثار التي نجمت عن حاله الانقسام، وأخذه كمثل يُهتدى به لتوحيد باقي مؤسسات الدولة». من جهته، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن إعلان توحيد المصرف المركزي «محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة».

كما ثمَّنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد «كافة الجهود المبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستجري معالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام»، حسب صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وسبق أن اقترح حماد تسمية محافظ المركزي الصديق الكبير «حارسًا قضائيًا» على إيرادات أموال النفط بناءً على الحكم الولائي الصادر من محكمة أجدابيا.

فيما دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة»، وذلك بعد أكثر من 9 أعوام على إقالة الكبير في جلسة المجلس التي واكبت بدايات الانقسام في العام 2014.

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تأتي هذه التطورات المتلاحقة بعد أكثر من شهر من قرار المجلس الرئاسي مطلع يوليو الماضي تشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي وعضوية 17 عضوًا، وفي نوفمبر الماضي، قرر مجلس النواب إقالة نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري من منصبه، وفي اليوم التالي أعلن المجلس تعيين مرعي رحيل مكانه. وقبل رحيله، قال الحبري في أكتوبر الماضي إن الصديق الكبير علق مسار توحيد المصرف من طرف واحد «دون سبب أو مبرر»، مشددًا على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف.