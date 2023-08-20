بعد إعلان توحيد «المركزي».. «الرئاسي» يطالب بمعالجة آثار الانقسام

القاهرة - بوابة الوسط

حث المجلس الرئاسي، في بيان اليوم الأحد، إدارة المصرف المركزي على «العمل على معالجة الآثار التي نجمت عن حاله الانقسام، وأخذه كمثل يُهتدى به لتوحيد باقي مؤسسات الدولة»، مرحبًا بالإعلان عن عودته كمؤسسة سيادية موحدة.

وفي وقت سابق الأحد، جرى الإعلان عن «عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة» في اجتماع عقده محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي.

الدبيبة وعقيلة يعلقان على إعلان توحيد «المركزي»

وتوالت ردود الأفعال المرحبة بهذه الخطوة، إذ اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن إعلان توحيد المصرف المركزي «محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة». وكتب الدبيبة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد: «أرحب بإعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه توحيد مؤسسة المصرف».، فيما دعا عقيلة صالح «جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة.

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وفي نوفمبر الماضي، قرر مجلس النواب إقالة نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري من منصبه، وفي اليوم التالي أعلن المجلس تعيين مرعي رحيل مكانه. وقبل رحيله، قال الحبري في أكتوبر الماضي إن الصديق الكبير علق مسار توحيد المصرف من طرف واحد «دون سبب أو مبرر»، مشددًا على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف.

وفي 19 فبراير الماضي، ناقشت مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي. ووقتها شدد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على ضرورة أن «يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم».