جامعة طرابلس تعلن موعد استئناف الامتحانات

أعلنت رئاسة جامعة طرابلس استئناف الامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى الانتهاء من التنسيق مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص وإخلاء الحرم الجامعي من التشكيلات المسلحة كافة.
وأشارت الجامعة، في بيان، إلى استئناف العمل الإداري اعتبارًا من اليوم الأحد والانتهاء من عمليات التنظيف وإزالة مخلفات الحرب بالحرم الجامعي، وفق الصفحة الرسمية لجامعة طرابلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ويوم الثلاثاء الماضي، بدأت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.
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اشتباكات العاصمة طرابلس
واندلعت اشتباكات في طرابلس، الإثنين الماضي، بين جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«اللواء 444 قتال»، بعد احتجاز آمر لواء «444»، العقيد محمود حمزة، خلال وجوده في مطار معيتيقة، وأسفرت عن مقتل 50 شخصًا وإصابة 146 آخرين وفق حصيلة رسمية، قبل أن يجرى الإعلان، مساء الثلاثاء، تسليم حمزة إلى «جهة محايدة» بإشراف المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة، ثم مساء الأربعاء قالت مصادر لـ«بوابة الوسط» إن حمزة جرى إطلاقه.
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