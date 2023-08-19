الداخلية: نشر دوريات ثابتة ومتحركة لتعزيز الأمن بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دوريات أمنية ثابتة ومتحركة، مساء أمس الجمعة، لتعزيز الأمن داخل العاصمة طرابلس، وفقا للخطة الأمنية الصادرة عن مديرية أمن طرابلس.

وقالت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الدوريات الأمنية التي سيرتها الإدارة العامة للعمليات الأمنية، تسهم في تعزيز الأمن داخل العاصمة ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى للمحافظة على الأمن.

تأتي تلك الدوريات الأمنية وفقا لقرار وزير الداخلية عماد الطرابلسي، تشكيل غرفة أمنية تتولى حفظ الأمن وتكليف دوريات لأعضاء هيئة الشرطة للانتشار بما يخلق أجواء من الطمأنينة، بحسب بيان الوزارة على صفحتها.

تشكيل غرفة أمنية

والأربعاء الماضي، قرر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء عماد الطرابلسي تشكيل غرفة أمنية تتولى «فض الاشتباكات» داخل العاصمة طرابلس.

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وتتولى الغرفة «العمل على فض الاشتباكات ونشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة؛ لاستتباب الأمن ووضع الخطط الكفيلة بالتأمين والحماية وزرع الطمأنينة في نفوس الناس داخل نطاق مدينة طرابلس، بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة»، وفق القرار.

وخصص وزير الداخلية المكلف عددا من الدوريات يبلغ مجموعها 420 دورية، تتبع ثماني جهات وهي جهاز دعم الاستقرار ورئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومديرية أمن طرابلس والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي وجهاز الأمن والتمركزات الأمنية وجهاز الأمن الداخلي وجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق.

دوريات أمنية منتشرة لتأمين العاصمة طرابلس، 18 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية على فيسبوك)

دوريات أمنية منتشرة لتأمين العاصمة طرابلس، 18 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية على فيسبوك)

دوريات أمنية منتشرة لتأمين العاصمة طرابلس، 18 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية على فيسبوك)