«الداخلية»: خطوط لاستجابة استغاثات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، خطوطًا تليفونية، للاستجابة لاستغاثات المواطنين في مناطق الاشتباكات في طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «مديرية أمن طرابلس أطلقت أرقامًا لتلقي بلاغات المواطنين».

وأرفقت الوزارة أرقامًا لتلك الخطوط الساخنة وهي: 0214631807 و0214631808 و0214631809 و0214631492 و0214631493، وذلك لاستجابة استغاثات المواطنين العالقين، منوهة بأن الخطوط مجانية.

الهيئة الوطنية للسلامة تطلق خطًا ساخنًا لاستقبال استغاثات طرابلس

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إطلاق خط ساخن لإجلاء العالقين في مناطق الاشتباكات في طرابلس، واستقبال استغاثات المواطنين بشأن إسعاف المصابين وإخماد الحرائق.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «إدارة الدعم والإسناد بهيئة السلامة الوطنية بقيادة فيصل الترهوني تسخِّر الإمكانات المتاحة وتضع الخطط الفنية للتدخل السريع لإجلاء المواطنين العالقين بمناطق الاشتباكات وإخماد الحرائق وإسعاف المصابين»

وأرفقت الهيئة أرقامًا للخط الساخن وهي: 0214775557 و0214773602 للاستجابة لاستغاثات المواطنين العالقين، منوهة بأن الخطوط مجانية

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إرسال جهاز الإمداد الطبي تعزيزات طبية عاجلة للمستشفيات المخصصة لاستقبال جرحى الاشتباكات المندلعة جنوب العاصمة طرابلس.

- تغطية خاصة للتطورات الأمنية في طرابلس على قناة الوسط (WTV)

- إخلاء العالقين من المصحات بطريق الشوك في طرابلس

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: الدبيبة توجه لقاعدة معيتيقة للاجتماع بـ«كارة» في محاولة للتهدئة

ماذا يحدث في طرابلس؟

ويأتي ذلك في خضم التوترات التي تشهدها طرابلس؛ إذ تسارعت الأحداث في العاصمة، منذ أمس الإثنين، عقب احتجاز «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط».

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي. بينما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرًا آمنًا، لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني في جنوب العاصمة طرابلس.

كما استمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، على ما أفاد شهود من المنطقة في اتصال مع «بوابة الوسط».