«الداخلية»: تشكيل غرفة أمنية لفض الاشتباكات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قرر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء عماد الطرابلسي تشكيل غرفة أمنية تتولى «فض الاشتباكات» داخل العاصمة طرابلس.

وتتخذ الغرفة من مديرية أمن طرابلس مقرا لها، كما يرأسها مدير الأمن اللواء خليل مصطفى، حسب القرار رقم 1288 للعام 2023، المنشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

فض الاشتباكات ونشر دوريات للتأمين

وتتولى الغرفة «العمل على فض الاشتباكات ونشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة؛ لاستتباب الأمن ووضع الخطط الكفيلة بالتأمين والحماية وزرع الطمأنينة في نفوس الناس داخل نطاق مدينة طرابلس، بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة»، وفق القرار.

وكلف القرار الغرفة بإيجاد السبل الواجب اتباعها لمعالجة الأحداث الجارية، والعمل على توفير آليات وأساليب تساعد على مواجهتها والتنسيق في المسائل ذات الصلة بالشؤون الأمنية مع الجهات المختصة.

-الدبيبة يكلف الحداد والطرابلسي بنشر وحدات عسكرية ومساندة لفض الاشتباكات وضبط الأمن في طرابلس

خط ساخن لإجلاء العالقين بمناطق اشتباكات طرابلس

وخصص وزير الداخلية المكلف عددا من الدوريات يبلغ مجموعها 420 دورية، تتبع ثماني جهات وهي جهاز دعم الاستقرار ورئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومديرية أمن طرابلس والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي وجهاز الأمن والتمركزات الأمنية وجهاز الأمن الداخلي وجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق.

الأحداث في طرابلس

وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة أول من أمس الإثنين.

-أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

-الدبيبة يتفقد عين زارة.. ويوجه بصرف تعويضات للمتضررين

ثم هدأت الأمور بعد إعلان أعيان سوق الجمعة، مساء أمس الثلاثاء، تسليم حمزة إلى جهة محايدة، وذلك بإشراف المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة.

وقال المجلس، في بيان تلاه أحد أعضائه، ونقلته قناة «الوسط» (WTV)، إن الاجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية جرى خلاله الاتفاق على تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة، وإيقاف جميع العمليات العسكرية، وعودة الوحدات إلى ثكناتها العسكرية، وحصر الأضرار المتمثلة في الممتلكات العامة والخاصة وتعويض أصحابها من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، حصر 27 قتيلاً و106 مصابين، «جرَّاء الاشتباكات»، مشيرا إلى إجلاء 234 عائلة من مناطق المواجهات، وإنشاء ثلاثة مستتشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى.

نشر دوريات في منطقة الفرناج، 15 أغسطس 2023 (مديرية أمن طرابلس)

نشر دوريات في منطقة الفرناج، 15 أغسطس 2023 (مديرية أمن طرابلس)

نشر دوريات في منطقة الفرناج، 15 أغسطس 2023 (مديرية أمن طرابلس)