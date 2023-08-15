خط ساخن لإجلاء العالقين بمناطق اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت هيئة السلامة الوطنية السلامة، اليوم الثلاثاء، خطًًا ساخنًا لإجلاء العالقين في مناطق الاشتباكات في طرابلس، و استقبال استغاثات المواطنين بشأن إسعاف المصابين وإخماد الحرائق.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «ادارة الدعم والإسناد بهيئة السلامة الوطنية بقيادة فيصل الترهوني تسخِّر الإمكانات المتاحة وتضع الخطط الفنية للتدخل السريع لإجلاء المواطنين العالقين بمناطق الاشتباكات وإخماد الحرائق وإسعاف المصابين».

وأرفقت الهيئة أرقامًا للخط الساخن وهي: 0214775557 و0214773602 للاستجابة لاستغاثات المواطنين العالقين، منوهة بأن الخطوط مجانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إرسال جهاز الإمداد الطبي تعزيزات طبية عاجلة للمستشفيات المخصصة لاستقبال جرحى الاشتباكات المندلعة جنوب العاصمة طرابلس.

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