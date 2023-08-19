إحالة 107 متهمًا إلى النيابة في طرابلس خلال أيام الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس إحالة 107 متهمين إلى النيابة العامة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، الذي شهد اشتباكات بين جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«اللواء 444 قتال»

وأوضحت المديرية في بيان مساء الجمعة، أن الموقوفين خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجاري، في مركز شرطة الهضبة بلغ خمسة أشخاص، ومركز شرطة المدينة شخص واحد، ومركز شرطة الغربي سبعة أشخاص، والأوسط شخص واحد، وعين زارة أربعة أشخاص، وزاوية الدهماني 13 شخصًا، والحي الصناعي 11 شخصا وسوق الحمعة 17 شخصا، وباب بن غشير 10 أشخاص.

توقيف 10 أشخاص في غوط الشعال و11 في أبو سليم

وفي أبو سليم جرى توقيف 11 شخصا، والفرناج أربعة أشخاص، وطريق المطار ستة أشخاص، وحي الأندلس سبعة أشخاص وغوط الشعال 10 أشخاص.

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ونوهت المديرية بأن عدد المحاضر التي جرى تحريرها في مراكز الشرطة المحتلفة خلال الفترة ذاتها وصل إلى 290 محضرا، أكثرها في الفرناج بـ 59 محضرا، ثم غوط الشعال 22 محضرا ثم سوق الجمعة 27 محضرا.