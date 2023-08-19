الحداد لـ«بوابة الوسط»: قوى داخلية وخارجية تسعى لتعطيل الانتخابات وراء اشتباكات طرابلس

بوابة الوسط - طرابلس: ربيعة حباس

قال رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد إن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس «ترجع إلى قوى داخلية وخارجية تهدف إلى نشر الفوضى في بلادنا وتعطيل العملية الانتخابية وطريقنا نحو السلام».

وأضاف الحداد في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «عندما يواصل الليبيون محاربة بعضهم البعض، بدلاً من الوحدة، فإننا نصبح أضعف من القوى الخارجية والدول الأجنبية ومرتزقتها».

واندلعت اشتباكات في طرابلس، الإثنين الماضي، بين جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«اللواء 444 قتال»، بعد احتجاز آمر لواء «444»، العقيد محمود حمزة، وأدت إلى 50 قتيلًا و146 مصابا، حسبما أكد المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم في تصريحات إلى «بوابة الوسط» مساء الأربعاء.

وجرى احتجاز العقيد حمزة خلال وجوده في مطار معيتيقة، قبل أن يجرى الإعلان، مساء الثلاثاء، تسليمه إلى «جهة محايدة» بإشراف المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة، ثم مساء الأربعاء قالت مصادر لـ«بوابة الوسط» إن حمزة جرى إطلاقه.

قوة مشتركة ليبية لحماية الحدود الجنوبية

وفيما يخص حماية الحدود في ظل الوضع المضطرب بالنيجر، قال الحداد لـ«بوابة الوسط» إن «هناك مجموعة مشتركة من القوات المسلحة في الشرق والغرب يجرى تشكيلها لحماية الحدود الجنوبية ومنشآت النفط وطرد المرتزقة الأجانب». وأوضح: «اتفقنا على تشكيل قوة مشتركة لحماية حدودنا الجنوبية وتأمين مؤسساتنا العسكرية ونفطنا، والعمل معا لطرد جميع المرتزقة الأجانب الذين دخلوا دون اتفاقات مع الدولة الليبية»، مشيرا بشكل خاص إلى «مرتزقة فاغنر».

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وشدد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في تصريح إلى «بوابة الوسط» على ضرورة عدم ترك فرصة لـ«مرتزقة فاغنر للتسبب في المزيد من الدمار لبلدنا»، مضيفا: «نحن نعمل معاً، شرقاً وغرباً، لإيجاد استقرار دائم من شأنه أن يساعد على إحلال السلام في ليبيا الموحدة».