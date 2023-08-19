جامعة طرابلس تعلن استمرار تعليق الدراسة والامتحانات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جامعة طرابلس، اليوم السبت، تواصل تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري لحين الانتهاء من التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن الملف الأمني للجامعة، وفق تنويه صادر عن رئاسة الجامعة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

جامعة طرابلس: مساع لبيئة تعليمية آمنة

وقالت الجامعة إن «هذا التنسيق في ظل مساعيها لتوفير بيئة تعليمية آمنة لمنتسبيها، حفاظا على قدسية الجامعة كقلعة علمية تعليمية، بعيدا عن أي تجاذبات سياسية وعسكرية». ويوم الثلاثاء الماضي، بدأت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.

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واندلعت اشتباكات في طرابلس، الإثنين الماضي، بين جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«اللواء 444 قتال»، بعد احتجاز آمر لواء «444»، العقيد محمود حمزة، خلال وجوده في مطار معيتيقة، وأسفرت عن مقتل 50 شخصا وإصابة 146 آخرين وفق حصيلة رسمية، قبل أن يجرى الإعلان، مساء الثلاثاء، تسليم حمزة إلى «جهة محايدة» بإشراف المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة، ثم مساء الأربعاء قالت مصادر لـ«بوابة الوسط» إن حمزة جرى إطلاقه.