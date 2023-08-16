عودة الكهرباء لمنطقة مول «الملكية» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، إرجاع التيار إلى المنطقة التي يقع بها مول «الملكية» بعد انتهاء فرق الصيانة التابعة لدائرة التركيبات العامة بإدارة توزيع طرابلس من أعمالها.

جاء ذلك في بيان مقتضب منشور على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، علمًا بأن مصادر ميدانية في طرابلس أفادت «بوابة الوسط»، مساء الإثنين، بوقوع إطلاق نار قرب مول الملكية في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب طرابلس، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية واللواء «444 قتال».

-إطلاق نار قرب مول الملكية في شارع السدرة بعين زارة

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أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

27 قتيلًا في طرابلس

وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة، مساء الإثنين، قبل أن يعلن أعيان سوق الجمعة، مساء الثلاثاء، تسليم آمر اللواء إلى جهة محايدة، والبدء في ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، حصر 27 قتيلًا و106 مصابين، «جرَّاء الاشتباكات»، مشيرًا إلى إجلاء 234 عائلة من مناطق المواجهات، وإنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى.

وتفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بلدية عين زارة «للوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها المرافق» هناك وممتلكات المواطنين.

ووجه الدبيبة تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي «بإزالة آثار الحرب»، مع ضرورة حصر المتضررين لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.