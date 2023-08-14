إطلاق نار قرب مول الملكية في شارع السدرة بعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مصادر ميدانية في طرابلس «بوابة الوسط» مساء اليوم الإثنين، بوقوع إطلاق نار قرب مول الملكية في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة؛ حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية واللواء 444 قتال.

وذكرت المصادر أن شارع عين زارة الرئيسي الذي كان يكتظ بالحركة في مثل هذا الوقت يكاد يخلو من حركة، مشيرة إلى إقفال معظم المحال التجارية الموجودة على جانبي الشارع على خلفية التوتر الأمني في المنطقة.

- انتشار عناصر من الشرطة القضائية في جزيرتي القرقني وزويتة بعين زارة

- مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة

وقبل قليل، أفاد سكان من منطقة عين زارة جنوب شرق طرابلس، اتصلت بهم «بوابة الوسط» بأنهم رصدوا انتشار عناصر من جهاز الشرطة القضائية في جزيرتي القرقني وزويتة بالمنطقة.

ويرجح أن يكون الانتشار الأمني في منطقة عين زارة على صلة بالتوتر الحاصل نتيجة احتجاز آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.