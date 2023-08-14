انتشار عناصر من الشرطة القضائية في جزيرتي القرقني وزويتة بعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد سكان من منطقة عين زارة جنوب شرق طرابلس، اتصلت بهم «بوابة الوسط» مساء اليوم الإثنين، بأنهم رصدوا انتشار عناصر من جهاز الشرطة القضائية في جزيرتي القرقني وزويتة بالمنطقة.

ويرجح أن يكون الانتشار الأمني في منطقة عين زارة على صلة بالتوتر الحاصل نتيجة احتجاز آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

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ولم يصدر عن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، ولا جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي، أي تصريح بشأن احتجاز العقيد محمود حمزة.

في غضون ذلك أفادت مصادر من طرابلس بأن جهود تهدئة تجرى بين جهاز الردع واللواء 44 قتال من قبل بعض الأطراف لم يجر التأكد من هويتها.

توتر سابق بين «اللواء 444» و«جهاز الردع»

وهذا التوتر ليس الأول بين «اللواء 444 قتال» وجهاز الردع، ففي مايو الماضي، وقعت اشتباكات بين الطرفين في مناطق رأس حسن، والجرابة، وجزيرة الفرناج ومدخل عين زارة الشمالي، على خلفية توقيف النقيب مصعب ازريق التابع لـ«اللواء 444 قتال»، من قبل جهاز الردع.

وأعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، في 29 مايو، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من فض «اشتباكات» دارت في منطقتي جرابة ورأس حسن بالحوار والنقاش دون اللجوء إلى القوة.

ولم يحدد الطرابلسي الجهات المتقاتلة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه «خلاف بين أجهزة رسمية»، وقال «نتأسف عما حدث في العاصمة طرابلس في ظل انتشار السلاح»، مشيرا إلى أن فرض الأمن «ليس بالأمر السهل» بعد غياب الدولة طوال تلك الفترة.