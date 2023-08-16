نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إن ليبيا حققت تقدمًا خلال الأشهر الماضية على عدة أصعدة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن العنف الذي اندلع في العاصمة طرابلس يمكن أن يعيق هذا التقدم.

وأشار نورلاند، في مداخلة مع قناة «الجزيرة» القطرية من تونس، مساء الثلاثاء، إلى إطلاق آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة ووقف إطلاق النار، وذلك «بناء على مفاوضات جرت بين قيادات عسكرية ورؤوس الدولة»، متابعًا: «نحن مستمرون في مراقبة مجريات الأمور على الأرض لنتأكد من وقف القتال».

نورلاند: ليس من مصلحة أحد إعاقة التقدم المحقق في ليبيا

ودعا جميع الأطراف المتقاتلة إلى الكف عن زعزعة الاستقرار، منوها بأن «ليبيا حققت تقدمًا كبيرًا في الأشهر الماضية نحو توحيد البلاد وإجراء الانتخابات وليس من مصلحة أحد إعاقة هذا التقدم»، مشددًا على أن الولايات المتحدة تنوي الاستمرار في دعم القادة الليبيين للانخراط في حوار لتوحيد البلاد وإجراء الانتخابات.

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على وجه الخصوص تحدث السفير الأميركي عن تقدم لجنة (5+5) لتحقيق هيكلية عسكرية موحدة للسيطرة على الحدود الجنوبية لليبيا مع السودان وغيرها من دول الجوار، وكذلك التقدم على صعيد الجهود المبذولة لتحقيق رقابة شفافة على عائدات النفط بتأسيس لجنة مالية عليا.

نورلاند: هناك «مظالم مشروعة لأطراف مختلفة لكن يمكن حلها عن طريق الحوار»

ولفت إلى أن العودة للقتال يمثل مبعث قلق دائمًا، لكنه شدد على أن المهم حاليًا احتواء العنف فورًا. واعتبر أيضًا أن هناك «مظالم مشروعة لأطراف مختلفة، لكن يمكن حلها عن طريق الحوار».

واندلعت اشتباكات جنوب شرق طرابلس على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة، مساء الإثنين، قبل أن يعلن أعيان سوق الجمعة مساء الثلاثاء تسليم آمر اللواء إلى جهة محايدة، والبدء في ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية.