بعد «اشتباكات» طرابلس.. جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط

جددت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، التأكيد على «أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، وذلك في رد فعل على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء.

ودعا مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان، إلى «الوقف الفورى لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبي الذى كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية»، وحث المصدر «جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن».

- «الداخلية»: تشكيل غرفة أمنية لفض الاشتباكات في طرابلس

- نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا