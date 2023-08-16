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بعد «اشتباكات» طرابلس.. جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 12:13 مساء
بعد «اشتباكات» طرابلس.. جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. (الإنترنت)
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جددت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، التأكيد على «أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، وذلك في رد فعل على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء.

ودعا مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان، إلى «الوقف الفورى لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبي الذى كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية»، وحث المصدر «جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن».

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جهاز الردع واللواء 444 قتال
واندلعت اشتباكات جنوب شرق طرابلس على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة، مساء الإثنين، قبل أن يعلن أعيان سوق الجمعة مساء الثلاثاء تسليم آمر اللواء إلى جهة محايدة، والبدء في ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية.

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