سفير الاتحاد الأوروبي: أحداث طرابلس تعكس الحاجة لعملية سياسية شاملة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس تعكس الحاجة لعملية سياسية شاملة.

وأكد ساباديل دعم الاتحاد الأوروبي جميع مبادرات بناء التوافق في ليبيا، مضيفًا: «نتمنى للشعب الليبي الأفضل»، حسب تغريدة نشرها على حسابه بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء.

لقاء بين ساباديل وتكالة

وفي تغريدة أخرى، أعلن خوسيه أنه التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، حيث بحثا المساعي الجارية لتحقيق التوافق الوطني في ليبيا، مؤكدًا دعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي جميع المبادرات الهادفة إلى بناء التوافق.

وقال: «تشرفت بزيارة محمد تكالة، بعد أيام من انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة. يمكنه دائمًا الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لجميع المبادرات التي تهدف إلى بناء التوافق، ومنح الشعب الليبي الفرصة لانتخاب ممثليهم وترسيخ سلام مستدام».

«الداخلية»: تشكيل غرفة أمنية لفض الاشتباكات في طرابلس

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وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة أول من أمس الإثنين، قبل أن تهدأ الأمور بعد إعلان أعيان سوق الجمعة أمس تسليم حمزة إلى جهة محايدة، وبدء ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، حصر 27 قتيلاً و106 مصابين، «جرَّاء الاشتباكات»، مشيرا إلى إجلاء 234 عائلة من مناطق المواجهات، وإنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى.