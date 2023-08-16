«الداخلية»: دوريات أمنية في طريق الشوك والفرناج ومدخل جامعة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتشار دوريات أمنية صباح اليوم الأربعاء في طريق الشوك ومدخل جامعة طرابلس والفرناج والمناطق المجاورة والتي شهدت توترات أمنية خلال اليومين الماضيين.

وتتبع الدوريات الإدارة العامة للدعم المركزي، وتأتي في إطار عمل الغرفة الأمنية المشكلة حديثا لـ«استتباب الأمن داخل العاصمة»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تشكيل غرفة أمنية لـ«فض الاشتباكات» في طرابلس

وأمس الثلاثاء، قرر وزير الداخلية عماد الطرابلسي تشكيل غرفة أمنية داخل العاصمة تتولى «فض الاشتباكات ونشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة؛ لاستتباب الأمن ووضع الخطط الكفيلة بالتأمين والحماية وزرع الطمأنينة في نفوس الناس داخل نطاق مدينة طرابلس، بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة».

وكلف القرار الغرفة بإيجاد السبل الواجب اتباعها لمعالجة الأحداث الجارية، والعمل على توفير آليات وأساليب تساعد على مواجهتها والتنسيق في المسائل ذات الصلة بالشؤون الأمنية مع الجهات المختصة.

كما خصص الطرابلسي عددًا من الدوريات يبلغ مجموعها 420 دورية، تتبع ثماني جهات وهي جهاز دعم الاستقرار ورئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومديرية أمن طرابلس والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي وجهاز الأمن والتمركزات الأمنية وجهاز الأمن الداخلي وجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق.

الأحداث في طرابلس

وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة أول من أمس الإثنين.

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ثم هدأت الأمور بعد إعلان أعيان سوق الجمعة، مساء أمس الثلاثاء، تسليم حمزة إلى جهة محايدة، وذلك بإشراف المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة.

وقال المجلس، في بيان تلاه أحد أعضائه، ونقلته قناة «الوسط» (WTV)، إن الاجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية جرى خلاله الاتفاق على تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة، وإيقاف جميع العمليات العسكرية، وعودة الوحدات إلى ثكناتها العسكرية، وحصر الأضرار المتمثلة في الممتلكات العامة والخاصة وتعويض أصحابها من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، حصر 27 قتيلاً و106 مصابين، «جرَّاء الاشتباكات»، مشيرا إلى إجلاء 234 عائلة من مناطق المواجهات، وإنشاء ثلاثة مستتشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى.

دوريات أمنية في عدة مناطق بطرابلس، 16 أغسطس 2023، (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

دوريات أمنية في عدة مناطق بطرابلس، 16 أغسطس 2023، (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)