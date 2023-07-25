باتيلي: اجتماع بناء مع المشير حفتر

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه عقد «اجتماعا بناءً» مع القائد العام للقيادة العامة، المشير خليفة حفتر.

وغرد باتيلي عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «عقدتُ، مساء أمس في بنغازي، بمعية سفراء إيطاليا ومصر وفرنسا وألمانيا وتونس وتركيا والمملكة المتحدة، اجتماعا بناءً مع المشير خليفة حفتر»، دون أن يكشف مزيد التفاصيل حول محاور الاجتماع ومخرجاته.

وأعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة، مساء الإثنين، أن المشير خليفة حفتر التقى، في مكتبه بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي، باتيلي وسفراء دول معتمدين في ليبيا، بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد.

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ولم يوضح البيان المقتضب، المنشور عبر صفحة القيادة العامة على «فيسبوك»، تفاصيل النقاط التي أثيرت خلال الاجتماع.

هذا ثاني لقاء للمبعوث الأممي مع المشير حفتر، منذ إعلان باتيلي في 11 يوليو الجاري إطلاق آلية لـ«جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف».

ومنذ ذلك الحين، التقى باتيلي عددا من القادة الليبيين، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.