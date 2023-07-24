حفتر يلتقي باتيلي في بنغازي بحضور أسامة حماد وسفراء أجانب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة، مساء اليوم الإثنين، أن المشير خليفة حفتر التقى في مكتبه بمقر القيادة العامة بمدينة بنغازي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي وسفراء الدول المعتمدون في ليبيا، بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

ولم يوضح البيان المقتضب المنشور عبر صفحة القيادة العامة على «فيسبوك»، تفاصيل أخرى بشأن هوية المشاركين في الاجتماع أو النقاط التي أثيرت خلاله.

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وهذا ثاني لقاء للمبعوث الأممي مع المشير حفتر، منذ إعلان باتيلي في 11 يوليو الجاري إطلاق آلية لـ«جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف».

ومنذ ذلك الحين، التقى باتيلي عددًا من القادة الليبيين، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.