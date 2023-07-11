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حفتر وباتيلي يؤكدان ضرورة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 09:26 مساء
حفتر وباتيلي يؤكدان ضرورة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات
لقاء حفتر وباتيلي، الثلاثاء 11 يوليو 2023. (القيادة العامة)
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أكد قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي «ضرورة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وذلك بعدما تباحثا حول آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

واستقبل حفتر باتيلي ووفدًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمكتبه في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلن مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».

باتيلي يطلق مفاوضات شاملة في ليبيا
يأتي اللقاء بعد ساعات من إعلان باتيلي اعتزامه «جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف» في الأزمة العميقة التي تعانيها ليبيا.

- باتيلي يطلق مسارًا تفاوضيًا مع الفاعلين في ليبيا للوصول إلى تسوية نهائية

وتعهد باتيلي في بيان أصدره في الساعات الأولى من اليوم، بتكثيف «تواصله في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية، إضافة إلى القيادات السياسية والأمنية؛ تمهيدًا لهذه المفاوضات».

وقال باتيلي إنه «يعول على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة للعمل معًا لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسيًا والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة».

لقاء حفتر وباتيلي، الثلاثاء 11 يوليو 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر وباتيلي، الثلاثاء 11 يوليو 2023. (القيادة العامة)
حفتر خلال اجتماعه مع باتيلي، الثلاثاء 11 يوليو 2023. (القيادة العامة)
حفتر خلال اجتماعه مع باتيلي، الثلاثاء 11 يوليو 2023. (القيادة العامة)
حفتر خلال اجتماعه مع باتيلي، الثلاثاء 11 يوليو 2023. (القيادة العامة)
حفتر خلال اجتماعه مع باتيلي، الثلاثاء 11 يوليو 2023. (القيادة العامة)
باتيلي خلال اجتماعه مع حفتر، الثلاثاء 11 يوليو 2023. (القيادة العامة)
باتيلي خلال اجتماعه مع حفتر، الثلاثاء 11 يوليو 2023. (القيادة العامة)
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