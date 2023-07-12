باتيلي: أجريت نقاشات مثمرة مع المشير حفتر حول الوضع السياسي الراهن

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إنه أجرى «نقاشات مثمرة»، مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، حول الوضع السياسي الراهن.

وكتب باتيلي، على حسابه بموقع «تويتر»، إن اللقاء الذي عقد في بنغازي الثلاثاء، «اتفقنا خلاله على ضرورة معالجة القضايا الخلافية في مشروعي قانوني الانتخابات».

وتابع «أكدنا أهمية مشاركة وقبول جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمهد لإجراء انتخابات ناجحة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي».

«ضرورة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»

وفي وقت سابق أمس، أكد حفتر وباتيلي «ضرورة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وذلك بعدما تباحثا حول آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

- حفتر وباتيلي يؤكدان ضرورة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات

واستقبل حفتر باتيلي ووفدًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمكتبه في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلن مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».