باتيلي يطلع المنفي على نتائج مشاوراته بشأن آلية كسر الجمود السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على «نتائج مشاوراته السياسية الأخيرة، لإيجاد آلية تشاورية تمكن من كسر الجمود الحالي»، وذلك خلال لقاء بينهما في العاصمة طرابلس، يعد الثاني في غضون أقل من أسبوع.

وأكد باتيلي «شراكة البعثة مع المجلس الرئاسي بوصفه مؤسسة ليبية محايدة تعمل مع كل الأطراف»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ«المنفي». يأتي لقاء باتيلي والمنفي بعد أيام من إعلان الأول عزمه إطلاق مسار تفاوضي جديد بين المؤسسات والأطراف الرئيسية في ليبيا، لحسم الخلافات القائمة حول العملية السياسية، والدفع نحو إجراء الانتخابات.

باتيلي يطلع المنفي على آخر ترتيبات مجموعة العمل الأمنية

قدم المبعوث الأممي «إحاطةً حول آخر الترتيبات مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الأمني، قبل اجتماعها في مدينة بنغازي هذا الأسبوع»، مجددا دعمه عمل الرئاسي على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الإنفاق قبل انعقاد أول اجتماعاتها، حسب المجلس الرئاسي.

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من جهته، أكد المنفي «استعداد المجلس الرئاسي لدعم أي مبادرة حقيقية تمكن من الوصول للانتخابات في أقرب الآجال»، وفق البيان.

منذ 11 يوليو الجاري، التقى باتيلي كلا من المنفي في لقاء سابق، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر في بنغازي، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في طرابلس، وذلك ضمن مساعيه الرامية لحشد الدعم للمسار التفاوضي الجديد.