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الدبيبة لباتيلي: الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 05:17 مساء
الدبيبة لباتيلي: الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية
لقاء الدبيبة مع باتيلي بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، الأحد 16 يوليو 2023. (حكومتنا)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي «أن الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب المباشر للانتخابات وفقًا لقوانين عادلة»، حسب منصة «حكومتنا».

واستقبل الدبيبة في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس اليوم الأحد باتيلي، وفريقًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحضور كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي وعضو فريق التواصل مع البعثة الأممية والمستشار عبدالمجيد مليقطة.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله بحث آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بعجلة العملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها. كما تطرق إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

مسار تفاوضي جديد
ويأتي لقاء باتيلي مع الدبيبة بعد أيام من إعلان الأول عزمه إطلاق مسار تفاوضي جديد بين المؤسسات والأطراف الرئيسية في ليبيا من أجل حسم الخلافات القائمة حول العملية السياسية والدفع نحو الانتخابات، وفق بيان أصدره في 10 يوليو.

ومنذ 11 يوليو الجاري، التقى باتيلي كلًا من قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر في بنغازي، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في طرابلس، وذلك ضمن مساعيه الرامية لحشد الدعم للمسار التفاوضي الجديد.

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