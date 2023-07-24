  • Alwasat News
Atwasat

باتيلي: بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بتسهيل حل القضايا الخلافية بما في ذلك توحيد الإدارة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 11:55 مساء
باتيلي: بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بتسهيل حل القضايا الخلافية بما في ذلك توحيد الإدارة
رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح يجتمع مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في مدينة بنغازي، الإثنين 24 يوليو 2023 (بليحق)
alwasat radio

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد اللهِ باتيلي، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتزمة بالتعامل مع جميع الجهات الفاعلة لتسهيل التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الخلافية، بما في ذلك توحيد الإدارة بما يمكن ليبيا من إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، تعليقا على لقائه في وقت سابق اليوم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
وأوضح باتيلي أن اللقاء ناقش الإطار القانوني للانتخابات العامة، حيث جرى الاتفاق على ضرورة معالجة القضايا العالقة حتى يمكن إجراء العملية الانتخابية بنجاح.

- بليحق: عقيلة صالح بحث مع باتيلي «خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة»

وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المستشار عقيلة صالح ناقش مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي «خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، ومخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة

كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة
كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان

كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان
سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال

سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال
قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد

قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد
انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)
كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني

كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني
ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية

ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية
كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم

كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان

التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان
«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع

«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع
8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي

8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي
جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية

الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة

حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة

عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص

المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحكومة المكلفة من مجلس النواب تبحث إعادة تفعيل الجمعيات الاستهلاكية
الحكومة المكلفة من مجلس النواب تبحث إعادة تفعيل الجمعيات ...
بليحق: عقيلة صالح بحث مع باتيلي «خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة»
بليحق: عقيلة صالح بحث مع باتيلي «خارطة طريق جديدة للمرحلة ...
شاهد في «هنا ليبيا».. مستشفى صبراتة يوقف استقبال الحالات الجديدة بعد أزمة الأكسجين
شاهد في «هنا ليبيا».. مستشفى صبراتة يوقف استقبال الحالات الجديدة ...
عقيلة صالح يبحث مع السفيرة البريطانية ملف الانتخابات الليبية
عقيلة صالح يبحث مع السفيرة البريطانية ملف الانتخابات الليبية
حفتر يلتقي باتيلي في بنغازي بحضور أسامة حماد وسفراء أجانب
حفتر يلتقي باتيلي في بنغازي بحضور أسامة حماد وسفراء أجانب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص ......
المزيد
أوهيبة توضح رسائل ليبيا أمام مؤتمر روما بشأن الهجرة
أوهيبة توضح رسائل ليبيا أمام مؤتمر روما بشأن الهجرة...
لجنة «6+6»: نرفض «إملاءات» البعثة الأممية ونطالبها بدعم خارطة الطريق
لجنة «6+6»: نرفض «إملاءات» البعثة الأممية ونطالبها بدعم ......
باتيلي: بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بتسهيل حل القضايا الخلافية بما في ذلك توحيد الإدارة
باتيلي: بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بتسهيل حل القضايا الخلافية......
حفتر يلتقي باتيلي في بنغازي بحضور أسامة حماد وسفراء أجانب
حفتر يلتقي باتيلي في بنغازي بحضور أسامة حماد وسفراء أجانب...
عقيلة صالح يبحث مع السفيرة البريطانية ملف الانتخابات الليبية
عقيلة صالح يبحث مع السفيرة البريطانية ملف الانتخابات الليبية...
المزيد