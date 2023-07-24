باتيلي: بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بتسهيل حل القضايا الخلافية بما في ذلك توحيد الإدارة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد اللهِ باتيلي، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتزمة بالتعامل مع جميع الجهات الفاعلة لتسهيل التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الخلافية، بما في ذلك توحيد الإدارة بما يمكن ليبيا من إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، تعليقا على لقائه في وقت سابق اليوم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأوضح باتيلي أن اللقاء ناقش الإطار القانوني للانتخابات العامة، حيث جرى الاتفاق على ضرورة معالجة القضايا العالقة حتى يمكن إجراء العملية الانتخابية بنجاح.

- بليحق: عقيلة صالح بحث مع باتيلي «خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة»

وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المستشار عقيلة صالح ناقش مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي «خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، ومخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد».