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شاحنة تقود إلى ضبط 3 مخازن مواد تنظيف منتهية الصلاحية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 01:19 مساء
شاحنة تقود إلى ضبط 3 مخازن مواد تنظيف منتهية الصلاحية (صور)
مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
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قاد ضبط شاحنة محملة بمواد منتهية الصلاحية إلى العثور على ثلاثة مخازن كبيرة بداخلها مواد تنظيف متعددة الأصناف منتهية الصلاحية، يجرى تسويقها بتواريخ «صلاحية غير صحيحة وغير منطقية»، على ما أعلن، اليوم الأربعاء، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى 10 يوليو الجاري حينما تمكن مكتب المركز بالزاوية من ضبط شاحنة محملة بمواد تنظيف منتهية الصلاحية ما أثار شكوكا حول مصدر هذه المواد، وفق بيان صادر عن مركز الرقابة.

وبناء على ذلك، أجرى فرعا المركز بالجفارة والزاوية وجهاز الحرس البلدي ومديرية أمن الجفارة بحضور نيابة النظام العام بجنوب طرابلس جولة تفتيشية لفتح ثلاثة مخازن كبيرة تحتوي على مواد تنظيف تبيّن أنها منتهية الصلاحية.

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تلاعب بتواريخ الصلاحية
ولاحظ مفتشو المركز أن هذه المخازن تحتوي على عبوات معجون أسنان، وصابون غسيل، وصحون، وملابس، وزيوت، وروائح، ومزيلات عرق، منتهية الصلاحية.

وأثبت المفتشون وجود تلاعب بتواريخ صلاحية بعض السلع لتصل إلى 2056، رغم أن صلاحيات كل المنتجات داخل هذه المخازن لا تتعدى العام 2011.

وأشار بيان المركز إلى تحريز كامل الكمية دون أن يحددها، بهدف إعدامها وإحالة موضوعها إلى الجهات القضائية المختصة.

مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
مواد تنظيف منتهية الصلاحية جرى العثور عليها، 19 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
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