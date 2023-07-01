حملة تفتيش على محال بيع المواد الغذائية في الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، استمرار جولات التفتيش على محال بيع المواد الغذائية في الزنتان.

وقال المركز في بيان مقتضب، إنه جرى خلال جولات التفتيش إعطاء ملاحظات وتنبيهات يجب على صاحب النشاط الالتزام بها، دون أن يوضحها.

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وأسفرت الجولات عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض المحال، وفق بيان صادر عن المركز لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

من حملة التفتيش على محال بيع المواد الغذائية في الزنتان، 1 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

من حملة التفتيش على محال بيع المواد الغذائية في الزنتان، 1 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

من حملة التفتيش على محال بيع المواد الغذائية في الزنتان، 1 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

من حملة التفتيش على محال بيع المواد الغذائية في الزنتان، 1 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)