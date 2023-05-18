حملة تفتيش تستهدف عددًا من الصيدليات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الثلاثاء، حملة تفتيش استهدفت عددًا من الصيدليات في العاصمة طرابلس، من بينها صيدلية «ذات الصواري».

وقام فريق بالتفتيش بالاطلاع على إجراءات الموظفين وأوضاعهم، وتفقد مواقع العمل من أجل توفير بيئة عمل مناسبة، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأعطى المفتشين عددًا من الملاحظات متلعقة بالصحة والسلامة المهنية، وأيضًا ملاحظات تتعلق بوضع العمال بالصيدليات.