5 توجيهات من التومي بشأن التفتيش على الصيدليات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدرالدين التومي، خمسة توجيهات بشأن برنامج التفتيش الصحي على الصيدليات، وذلك خلال اجتماعه مع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي.

وشملت التوجيهات ضرورة التزام فرق العمل بالإجراءات القانونية لعمليات التفتيش، وعدم التعسف في استخدام سلطات الضبط القضائي، فضلا عن اتباع الإجراءات القانونية السليمة عند جمع الاستدلالات، وفق بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي.

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إضافة إلى توثيق العمل، وفق الأسس القانونية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المتعاملة، ويحفظ الصحة العامة، وضرورة التنسيق المستمر والدائم مع النيابة العامة.

من اجتماع التومي مع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي. 30 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)

من اجتماع التومي مع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي. 30 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)