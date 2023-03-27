التومي يتفقد مشروعات التنمية في 5 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي المشروعات المحلية التي تنفذها بلديات قصر بن غشير واسبيعة والعواتة والسائح وسوق الخميس التي تنفذ ضمن مخصصات الباب الثالث «التنمية».

كما تابع التومي المشكلات التي تواجه البلديات الخمس لمعالجتها ضمن نفقات التنمية خلال العام الجاري، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

دعم اللامركزية

وخلال الجولة، التقى التومي بالأعيان لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتنمية، بما يسهم في رفع جودة حياة الأهالي والسكان.

وأكد وزير الحكم المحلي استمرار نهج حكومة الوحدة نحو تعزيز اللامركزية ودعم البلديات.