بالصور.. جولة تفتيشية على مخابز براك الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، أن مفتشي مكتب وادي الشاطي أجروا جولة تفتيش على بعض المخابز داخل نطاق البلدية.

مخابز تفتقر الي أدنى الاشتراطات الصحية

وأظهرت نتائج الجولة، حسب بيان المركز، أن بعض المخابز تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية المتبعة والمعمول بها من ترتيب وتنظيم مخازن الدقيق والاهتمام بأماكن التخزين. كما أظهرت الجولة سوء حالة النظافة وتهالك المباني في بعض المخابز.

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وأعد المفتشون تقريرا مفصلا، وجرى إحالتة للجهات ذات الاختصاص.

من جولة التفتيش على مخبز في براك الشاطئ، 24 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من جولة التفتيش على مخبز في براك الشاطئ، 24 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من جولة التفتيش على مخبز في براك الشاطئ، 24 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من جولة التفتيش على مخبز في براك الشاطئ، 24 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)