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مُهلة أسبوع للمخابز المخالفة بالجفارة لتسوية أوضاعها القانونية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 01:14 صباحا
مُهلة أسبوع للمخابز المخالفة بالجفارة لتسوية أوضاعها القانونية
جانب من لقاء مدير أمن الجفارة مع عدد من أصحاب المخابز والقصابين بالمنطقة، الأربعاء 8 مارس 2021 (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن منح أصحاب المخابز والقصابين بمنطقة الجفارة مُهلة أسبوع لتسوية أوضاعهم القانونية وأوضاع العاملين داخلها، على أن يجري محاسبة المخالفين حسب الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعملها والمعمول بها بالدولة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف، رفقة مدير الحرس البلدي جنوب طرابلس مع عدد من أصحاب المخابز والقصابين بمنطقة الجفارة، بحضور رئيسي قسمي البحث الجنائي والنجدة ورؤساء فروع الحرس البلدي ببلدية الزهراء.

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تقرير الحرس البلدي بشأن المخابز
واستعرض اللقاء تقرير الحرس البلدي من خلال متابعة المخابز والقصابين خلال الفترة الماضية وتسجيلهم عديد الملاحظات، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

وطمأن مدير الأمن، خلال اللقاء الحضور، بأن الوضع الأمني داخل المنطقة مستقر بتعاون جميع الجهات الأمنية والعسكرية والخدمية والاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا الجهد الأمني الذي وصلت له المنطقة يتطلب من الجميع المحافظة عليها وبالأخص الأمن الغذائي من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهالي وسكان المنطقة وباقي المواطنين.

لجنة مشتركة للمتابعة والتفتيش
وأشار مدير الأمن إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الحرس البلدي وقسمي البحث الجنائي والنجدة وبالتعاون مع مراكز الشرطة، وذلك للمتابعة والتفتيش المستمر على كافة المخابز والقصّابين، حيث ستبدأ عملها بعد انقضاء المهلة الممنوحة، وهي أسبوع من تاريخ اللقاء.

وفي ختام اللقاء، أعرب مدير الأمن عن أمله بأن يلتزم الجميع بما يخدم المواطنين، لتشجيع الجميع على الاستثمار بهذه المنطقة بشرط المحافظة على الأمن الغذائي، للحافظ على صحة وسلامة الجميع.

جانب من لقاء مدير أمن الجفارة مع عدد من أصحاب المخابز والقصابين بالمنطقة، الأربعاء 8 مارس 2021 (وزارة الداخلية)
جانب من لقاء مدير أمن الجفارة مع عدد من أصحاب المخابز والقصابين بالمنطقة، الأربعاء 8 مارس 2021 (وزارة الداخلية)
جانب من لقاء مدير أمن الجفارة مع عدد من أصحاب المخابز والقصابين بالمنطقة، الأربعاء 8 مارس 2021 (وزارة الداخلية)
جانب من لقاء مدير أمن الجفارة مع عدد من أصحاب المخابز والقصابين بالمنطقة، الأربعاء 8 مارس 2021 (وزارة الداخلية)
جانب من لقاء مدير أمن الجفارة مع عدد من أصحاب المخابز والقصابين بالمنطقة، الأربعاء 8 مارس 2021 (وزارة الداخلية)
جانب من لقاء مدير أمن الجفارة مع عدد من أصحاب المخابز والقصابين بالمنطقة، الأربعاء 8 مارس 2021 (وزارة الداخلية)
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