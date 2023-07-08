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إقفال العديد من محال بيع الدواجن واللحوم في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 12:33 صباحا
إقفال العديد من محال بيع الدواجن واللحوم في بني وليد
زيارة لجنة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لبني وليد. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الجمعة، عن إقفال العديد من محال بيع الدواجن واللحوم في بني وليد لعدم مطابقتها للمواصفات وذلك خلال جولة تفتيشية استهدفت التأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية.

وكلف المركز لجنة مشكلة من مدير عام المركز المكلف بزيارة مدينة بني وليد على خلفية حالات التسمم التي وقعت بأحد المطاعم في المدينة وأسفرت عن تسمم 30 حالة جراء تناولهم وجبات سريعة «سندوتشات دجاج، بسبب فساد الدجاج المستخدم في الوجبة»، وفق ما أعلنه المركز عبر صفحته على «فيسبوك» الجمعة.

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وترأس اللجنة المكلفة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، رئيس لجنة التفتيش على اللحوم بفرع المركز في طرابلس الدكتور الدوكالي القنطري، ورافقه مفتشين مختصين من فرع طرابلس.

الجولة التفتيشية في بني وليد
ولدى وصول اللجنة إلى بني وليد، توجهت على الفور إلى المستشفى العام للاطمئنان على الحالات المصابة وأعقبها جولة تفتيشية شملت المطعم الذي شهد واقعة التسمم.

وقال المركز إن الجولة التفتيشية شملت «أيضا استهداف مصادر بيع الدواجن واللحوم بالمدينة للتأكد من مدى مطابقة أصحابها للمواصفات القياسية المعمول بها، نتج عنها قفل العديد منها لعدم مطابقتها» للمواصفات وإحالة أصحابها للجهات ذات الاختصاص.

زيارة لجنة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لبني وليد. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
زيارة لجنة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لبني وليد. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
زيارة لجنة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لبني وليد. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
زيارة لجنة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لبني وليد. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
زيارة لجنة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لبني وليد. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
زيارة لجنة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لبني وليد. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
زيارة لجنة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لبني وليد. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
زيارة لجنة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لبني وليد. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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