ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي ببني وليد إلى 59 حالة.. وتقرير طبي يوضح السبب

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

ارتفع عدد المصابين بالتسمم الغذائي الذي شهدته مدينة بني وليد خلال اليومين الماضيين إلى 59 حالة، فيما كشفت نتائج تقرير طبي مبدئي أعدته إحدى الجهات الرسمية في البلدية مسببات الإصابة.

وقال عضو فريق الرصد والتقصي التابع لإدارة الخدمات الصحية بني وليد محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن عدد المصابين بالتسمم الغذائي في المدينة ارتفع إلى 59 حالة من بينها حالات لعدد من الأطفال بعد تناولهم وجبات غذائية من أحد المطاعم الموجودة داخل المدينة.

وأضاف أبوالنيران أن نتائج التقرير المبدئي الذي أعدته إدارة الخدمات الصحية ومستشفى بني وليد العام حول مسببات حالات التسمم التي وقعت اليومين الماضيين في المدينة أظهرت تلوث الوجبات التي تناولتها الحالات المصابة «بسبب بكتيريا E-Coli».

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وذكر أبوالنيران، أن هذه البكتيريا تنتج عن تلف المواد الغذائية واللحوم التي جرى تخزينها بطرق غير صحية وخارج المبردات، مؤكدا أنهم أحالوا التقرير المبدئي إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

بيانات مستشفى بني وليد العام ومركز الرقابة على الأغذية

واستقبل مستشفى بني وليد العام، مساء الأحد، 23 حالة تسمم غذائي من بينها حالات لعدد من الأطفال. وقال المكتب الإعلامي بالمستشفى، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن حالات التسمم ناتجة عن تناول المصابين وجبة غذائية من أحد المطاعم الموجودة داخل المدينة.

وأمس الإثنين، أعلن مكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ببني وليد، تلقيه بلاغا بإصابة 30 حالة بالتسمم بعد تناولهم «ساندويتشات دجاج»، ما أدى إلى معاناتهم من آلام بالمعدة، حسب بيان المركز عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المكتب إن المفتشين التابعين له توجهوا رفقة النيابة العامة لمعاينة المطعم، ومنه إلى مستشفى بني وليد العام للاطمئنان على المصابين الذين أفادوا جميعا بأنهم تناولوا النوع نفسه من الوجبات.

أطفال مصابين بالتسمم الغذائي أثناء تلقيهم العلاج والإسعافات الأولية. (مستشفى بني وليد العام)

أطفال مصابين بالتسمم الغذائي أثناء تلقيهم العلاج والإسعافات الأولية. (مستشفى بني وليد العام)