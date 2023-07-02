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مستشفى بني وليد العام يستقبل 23 حالة تسمم غذائي بينهم أطفال

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 02 يوليو 2023, 08:46 مساء
مستشفى بني وليد العام يستقبل 23 حالة تسمم غذائي بينهم أطفال
عدد من المصابين بالتسمم الغذائي أثناء تلقيهم العلاج والإسعافات الأولية. (مستشفى بني وليد العام)
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استقبل مستشفى بني وليد العام، مساء اليوم الأحد، 23 حالة تسمم غذائي من بينها حالات لعدد من الأطفال.

وقال المكتب الإعلامي بالمستشفى، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن حالات التسمم ناتجة عن تناول المصابين وجبة غذائية من أحد المطاعم الموجودة داخل المدينة.

وأكد المكتب الإعلامي التعامل مع جميع الحالات المرضية وتقديم الرعاية الصحية التامة للمصابين، مشيرًا إلى أن المستشفى على جاهزية تامة لاستقبال المصابين في حال ازدياد الحالات.

أحد الأطفال المصابين بالتسمم الغذائي أثناء تلقيهم العلاج والإسعافات الأولية. (مستشفى بني وليد العام)
أحد الأطفال المصابين بالتسمم الغذائي أثناء تلقيهم العلاج والإسعافات الأولية. (مستشفى بني وليد العام)
أحد الأطفال المصابين بالتسمم الغذائي أثناء تلقيهم العلاج والإسعافات الأولية. (مستشفى بني وليد العام)
أحد الأطفال المصابين بالتسمم الغذائي أثناء تلقيهم العلاج والإسعافات الأولية. (مستشفى بني وليد العام)
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