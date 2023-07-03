ارتفاع عدد مصابي التسمم الغذائي في بني وليد إلى 30 حالة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع عدد المصابين بالتسمم جراء تناول وجبات سريعة فاسدة في مدينة بني وليد إلى 30 حالة.

وتلقى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب بني وليد بلاغا بإصابة 30 حالة بالتسمم بعد تناولهم «ساندويتشات دجاج»، ما أدى إلى معاناتهم من آلام بالمعدة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتوجه مفتشو المكتب رفقة النيابة العامة لمعاينة المطعم، ومنه إلى مستشفى بني وليد للاطمئنان على المصابين الذين أفادوا جميعا بأنهم تناولوا النوع نفسه من الوجبات.