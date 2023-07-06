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ضبط خضراوات وفواكه وأسماك غير صالحة في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 02:54 مساء
ضبط خضراوات وفواكه وأسماك غير صالحة في غدامس
مفتش تابع لمركز الرقابة على الأغذية خلال حملة على محال المواد الغذائية بغدامس، 6 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الخميس، ضبط بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، فضلا عن خضراوات وفواكه وأسماك غير صالحة للاستهلاك البشري في مدينة غدامس.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية أجراها مفتشو قسم الرقابة الداخلية في مكتب غدامس، رفقة عناصر جهاز الحرس البلدي بغدامس ومكتب الإصحاح البيئي، على محلات بيع المواد الغذائية داخل المدينة، وفق بيان صادر عن المركز.

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واستهدفت الحملة التأكد من مدى مطابقة المواد الغذائية الاشتراطات الصحية. بينما أكد مركز الرقابة على الأغذية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.

فاكهة فاسدة جرى ضبطها خلال حملة على الأسواق والمحال في غدامس، 6 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
فاكهة فاسدة جرى ضبطها خلال حملة على الأسواق والمحال في غدامس، 6 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
أسماك فاسدة جرى ضبطها خلال حملة على الأسواق والمحال في غدامس، 6 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
أسماك فاسدة جرى ضبطها خلال حملة على الأسواق والمحال في غدامس، 6 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
ضبط خضراوات وفواكه وأسماك غير صالحة في غدامس
من فعاليات الحملة على الأسواق والمحال في غدامس، 6 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
من فعاليات الحملة على الأسواق والمحال في غدامس، 6 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)
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