ضبط خضراوات وفواكه وأسماك غير صالحة في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الخميس، ضبط بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، فضلا عن خضراوات وفواكه وأسماك غير صالحة للاستهلاك البشري في مدينة غدامس.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية أجراها مفتشو قسم الرقابة الداخلية في مكتب غدامس، رفقة عناصر جهاز الحرس البلدي بغدامس ومكتب الإصحاح البيئي، على محلات بيع المواد الغذائية داخل المدينة، وفق بيان صادر عن المركز.

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واستهدفت الحملة التأكد من مدى مطابقة المواد الغذائية الاشتراطات الصحية. بينما أكد مركز الرقابة على الأغذية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.

فاكهة فاسدة جرى ضبطها خلال حملة على الأسواق والمحال في غدامس، 6 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

أسماك فاسدة جرى ضبطها خلال حملة على الأسواق والمحال في غدامس، 6 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

من فعاليات الحملة على الأسواق والمحال في غدامس، 6 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)