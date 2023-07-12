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قادة مفوضية كشاف سبها يطلبون دعم الكوني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 07:03 مساء
قادة مفوضية كشاف سبها يطلبون دعم الكوني
لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وقادة مفوضية كشاف سبها، اليوم الأربعاء،12 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
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طالب قادة مفوضية كشاف سبها، اليوم الأربعاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني دعم الحركة الكشفية في ليبيا ومفوضية كشاف سبها والأفواج التابعة لها، داعين إلى العمل على تذليل الصعوبات التي تعوق سير عملها، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي. 

تاريخ الحركة الكشفية في ليبيا
استعرض قادة مفوضية كشاف سبها، خلال لقاء الكوني، «تاريخ الحركة الكشفية في ليبيا منذ تأسيسها في خمسينات القرن الماضي، والنجاحات التي حققتها في المحافل العربية والدولية، وإسهامها في إعداد جيل من القادة والشباب يعتمد عليهم في بناء ليبيا في خط متوازٍ مع تربية الأسرة والمدرسة».

وأثنى الكوني على «دور الحركة الكشفية في ليبيا، لمشاركتها في نجاح البرامج والأنشطة التي تقيمها مع الجهات ذات العلاقة والتي تستهدف خلق الإنسان النموذجي». وقد قدمت المفوضية درعها للنائب.

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وفي وقت سابق، اتفق الكوني، مع عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية على «وضع رؤية إستراتيجية موحدة بين المؤسسات المعنية على أسس علمية توضح وجهة النظر الليبية لمكافحة الهجرة غير المشروعة»، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

شارك في الاجتماع، الذي عقد في ديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصين بمكافحة الهجرة غير المشروعة، وحرس الحدود، وممثلي عن وزارة الخارجية.

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