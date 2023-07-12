الكوني يتفق مع مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية على وضع رؤية إستراتيجية موحدة لمكافحة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية على «وضع رؤية إستراتيجية موحدة بين المؤسسات المعنية على أسس علمية توضح وجهة النظر الليبية لمكافحة الهجرة غير المشروعة»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

شارك في الاجتماع، الذي عقد في ديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصين بمكافحة الهجرة غير المشروعة، وحرس الحدود، وممثلي عن وزارة الخارجية.

نتائج جولة الكوني في دول جوار ليبيا وأوروبا

استعرض الكوني مع المشاركين نتائج جولاته في دول الجوار، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، للتعاون مع ليبيا في الحد من الهجرة غير المشروعة، وتأمين الحدود لوجستيا، وخلق تنمية مكانية في دول المصدر، للحد من تدفق المهاجرين من الجنوب إلى الشمال.

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وشدد الكوني، خلال الاجتماع، على ضرورة توحيد الجهود وفق رؤية إستراتيجية، للحد من الهجرة غير المشروعة، مؤكدا دعم المجلس الرئاسي الجهود المبذولة لتأمين الحدود، والحد من الهجرة غير المشروعة في الجنوب قبل وصولها إلى مناطق الشمال، وتوفير الإمكانات اللوجستية التي تؤهلها القيام بمهامها.