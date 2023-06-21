نورلاند يبحث مع الكوني واللافي الاستراتيجية الأميركية للاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، سبل التعاون بين البلدين، خاصة في إطار الاستراتيجية الأميركية للاستقرار في ليبيا والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهم اليوم الأربعاء، بحضور القائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان، لبحث المستجدات السياسية في ليبيا والمنطقة، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

ونقل البيان عن المبعوث الأميركي تأكيد استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، وإنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

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إدارة الموارد وتوزيعها بشكل عادل

وأضاف البيان أن المسؤولين الأميركيين استمعا إلى رؤية المجلس الرئاسي حول سبل إدارة الموارد وتوزيعها بشكل عادل يضمن التنمية العادلة لكل الليبيين.

وأكد الكوني واللافي، خلال الاجتماع، حرص ليبيا على تعزيز مستوى التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، والتزام المجلس الرئاسي بإنجاز مشروع المصالحة الوطنية على أساس الملكية المحلية بمشاركة الجميع.

لقاءات أميركية في ليبيا

ويجري المبعوث والقائم الأعمال الأميركي لقاءات مع الأطراف في ليبيا خلال الساعات الأخيرة، بدءًا باجتماع مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، الذي حظيت إحاطته أمام مجلس الأمن بإشادة المبعوث الأميركي، ثم لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وجرى التحديث خلاله عن «أهمية وضع اللمسات الأخيرة على أساس قانوني، ودعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للانتقال بسرعة إلى الانتخابات».

وفي لقاء مع النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء أيضًا، ناقش المبعوث والقائم الأعمال الأميركي، التعاون «الأميركي- الليبي» في مجالي دولة القانون والعدالة الجنائية.